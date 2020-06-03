UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı

Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı.

UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı
03.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:35
Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı.

Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın darbeci General Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu. Kanunu, havaalanından Kasr Bin Gaşir bölgesine kaçan Hafter milislerini takibe başladıklarını aktardı.

UMH güçleri, bu sabah Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, 3. Sayfa, Haber

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