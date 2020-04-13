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UMH güçleri üçüncü kritik kent olan Al Ajaylat'ta da kontrolünü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman ve Sabratha kentlerinin ardından üçüncü kritik kent olan Al Ajaylat'ta da kontrolü sağladı.

13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
UMH güçleri üçüncü kritik kent olan Al Ajaylat'ta da kontrolünü sağladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, başkent Trablus 'un güneyinde Hafter güçlerinin işgalindeki Surman ve Sabratha kentlerinin ardından üçüncü kritik kent olan Al Ajaylat'ta da kontrolü sağladı.

Libya'da BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in işgalindeki Surman ve Sabrata'da kontrolü sağlamasının ardındna üçüncü kritik kent olan Al Ajaylat'ta da kontrolü sağladığı öğrendildi. Yerel medya, UMH güçlerinin ülkenin batısında, Tunus sınırında kontrol alanını genişletmeyi planladığını duyurdu.

SURMAN VE SABRATA DA MİLİSLERDEN GERİ ALINDI

UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'un batısındaki Surman ve Sabrata şehirlerinin Hafter milislerinden geri alarak, şehrin tamamında kontrolü sağladıklarını duyurdu. Kununu açıklamasında, "Askeri birliklerimiz Sabrata ve Surman'da bugün kontrolü tekrar sağladı. Birliklerimiz Sabrata şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlılar, Grad roketleri ve 10 tank ele geçirdi." ifadelerini kullandı. Sözcü Kununu, bugünkü operasyonun 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunun hedefleri çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

UMH BİRLİKLERİ: ALIKONULAN SİVİLLERİ KURTARDIK

Öte yandan, Trablus merkezli "Febrayer" televizyon kanalının UMH askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin tamamı Surman'dan çıkarıldı.  Çatışmalarda çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği belirtilen haberde, beldede kontrolün tamamen sağlandığı ve Hafter milisleri tarafından kaçırılarak Surman beldesindeki hapishanelerde alıkonulan sivillerin tamamının kurtarıldığı kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Dünya
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