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UMH, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki saldırılarını püskürttü

Libya'da, uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyindeki iki bölgeye düzenledikleri saldırıları püskürttü.

03.11.2019 18:28UMH, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki saldırılarını püskürttü
Libya'da, uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un güneyindeki iki bölgeye düzenledikleri saldırıları püskürttü.
UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezince yayımlanan açıklamasında, Hafter'e bağlı güçlerin başkentin güneyindeki El-Halle ve En-Nehr bölgelerine sızmaya çalıştığını belirtti.
UMH güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri uçakları ve paralı askerlerle desteklenen milisleri püskürttüğünü aktaran Kanunu, Hafter güçlerinden 7 kişinin yakalandığını ve askeri teçhizatların imha edildiğini bildirdi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Güncel

Kaynak: AA

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