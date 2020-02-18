Haberler » Güncel » UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor - Haber

UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya silah ambargosunu Akdeniz'in doğusundan başlayarak denetleme kararını reddettiklerini duyurdu.

18.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:04UMH, Libya'ya silah ambargosu denetiminin denizden değil, karadan yapılmasını istiyor
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya silah ambargosunu 'in doğusundan başlayarak denetleme kararını reddettiklerini duyurdu.
UMH Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Muhammed el-Kablavi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine silahın, Mısır sınırından nakledildiğini, AB'nin denizden değil, karadan denetlemeye ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.
Mısır, Abdulfettah es-Sisi yönetimi tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.
AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Brüksel'de dün düzenledikleri toplantıda Libya'ya silah ambargosunu havadan ve karadan denetleme kararı alınmış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, ambargoyu denetlemek için Akdeniz'in doğusunda operasyon başlatılacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Akdeniz, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:38:47