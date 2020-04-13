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UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü

UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdüLibya, (DHA) ? Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü.

13.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:12
UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü
Libya , (DHA) ? Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü. Açıklama UMH ordusu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nundan geldi. Kununu, basına yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, "Hafter milislerine ait helikopter, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında düşürülmüştür." dedi
Helikopter pilotu ise gözaltına alındı. O anlar ise amatör kamerayla kayda alındı. Görüntülerde UMH ordusuna bağlı askerlerin Mi-35 pilotunu araca bindirerek, sorgu için askeri birliğe götürdüğü görüldü.
35 HAFTER MİLİSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu. UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Libya, DHA, Güncel
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