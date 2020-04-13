UMH orudusu Hafter milislerine ait helikopteri düşürdü
? Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakatı Hükümeti'ne (UMH) bağlı askerler, Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 tipi savaş helikopterini düşürdü.
13.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:04
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.- Libya
Kaynak: DHA
Etiketler: Birleşmiş Milletler, Libya, Dünya