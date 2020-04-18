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UMH Tarhuna'da Hafter'e bağlı milisleri böyle esir aldı

UMH Tarhuna'da Hafter'e bağlı milisleri böyle esir aldıLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kent merkezine ilerlemeye devam ederken;

18.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:55
UMH Tarhuna'da Hafter'e bağlı milisleri böyle esir aldı
Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus 'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kent merkezine ilerlemeye devam ederken; UMH güçlerinin Hafter'e bağlı milislerin esir alındığı anların görüntüleri paylaşıldı.
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Tarhuna'ya başlattığı operasyonda kent merkezine ilerlemeye devam ederken; UMH güçlerinin Hafter'e bağlı milislerin esir alındığı anların görüntüleri paylaşıldı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren UMH'ye bağlı kaynaklar, Tarhuna kenti yakınlarında El-Hatim kampında gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in birliklerinden 12'sinin esir aldığını açıkladı. Operasyonda, Hafter'in toplamda 16 birliği esir alınırken; 8'inin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi. UMH Tarhuna’da Hafter’e bağlı milisleri böyle esir aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Trablus, DHA, Güncel
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