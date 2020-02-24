Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacak

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre 'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Parlamento Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı" dedi.

Parlamentonun BM misyonuna bu konuda bir mektup gönderme kararı aldığını aktaran Seyyale, mektubun diyaloğa bağımsız bloklardan katılanların isimlerinin ve bu kişilerin seçilme kriterlerinin taraflara açıklanması gibi konuları içerdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Cenevre'de 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin 18 Şubat Salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan ikinci tur askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam ise 20 Şubat'ta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.