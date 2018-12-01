Alınan sonuçların camiayı yıprattığını vurgulayan Kartal, "Kötü sonuçlar alsak bile henüz bizim için kötü senaryo yazmıyoruz. Bu hafta rakiplerimizin alacağı puanlara göre aldığımız bir puanın değeri anlaşılacak. Belki de rakiplerimizin kaybetmesi nedeni ile aldığımız bir puana olumlu bakabiliriz. Takım üzerinde gerçekten bir şanssızlık var. Penaltı kazandık ama atamadık. Rakip üzerine baskıyı kurduk fakat öne geçemedik. Bazı terslikler var. Ümidimizi kaybetmiş değiliz, toparlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kartal, ilk yarının bitimine üç maç kaldığını anımsatarak, "Bir galibiyetin çok şey değiştireceği puan tablosu var. Mutlaka bir yerden başlayacağız. İnşallah bu hafta başlarız. Amacımız ilk yarıyı çok fazla kopmadan rakiplerimize yakın bir şekilde tamamlarız. Transfer çalışmalarımız var, takıma mutlaka takviye yapacağız. İyi bir kadromuz var ama takviyelerle hak edilen yere mutlaka gelmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.