01 Aralık 2018, 19:07
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"Ümidimizi Kaybetmiş Değiliz"

"Ümidimizi Kaybetmiş Değiliz"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, "Ümidimizi kaybetmiş değiliz." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada,  MKE Ankaragücü karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.
Alınan sonuçların camiayı yıprattığını vurgulayan Kartal, "Kötü  sonuçlar alsak bile henüz bizim için kötü senaryo yazmıyoruz. Bu hafta  rakiplerimizin alacağı puanlara göre aldığımız bir puanın değeri anlaşılacak.  Belki de rakiplerimizin kaybetmesi nedeni ile aldığımız bir puana olumlu  bakabiliriz. Takım üzerinde gerçekten bir şanssızlık var. Penaltı kazandık ama  atamadık. Rakip üzerine baskıyı kurduk fakat öne geçemedik. Bazı terslikler var.  Ümidimizi kaybetmiş değiliz, toparlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Kartal, ilk yarının bitimine üç maç kaldığını anımsatarak, "Bir  galibiyetin çok şey değiştireceği puan tablosu var. Mutlaka bir yerden  başlayacağız. İnşallah bu hafta başlarız. Amacımız ilk yarıyı çok fazla kopmadan  rakiplerimize yakın bir şekilde tamamlarız. Transfer çalışmalarımız var, takıma  mutlaka takviye yapacağız. İyi bir kadromuz var ama takviyelerle hak edilen yere  mutlaka gelmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik  direktör Okan Buruk yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Balıkesirspor Baltok  maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, MKE Ankaragücü maçında 90 dakika sahada  kalan oyuncular hafif tempoda çalışırken diğer oyuncular çift kale maç yaptı.
Mehmet Cengiz,Kartal,MKE Ankaragücü

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