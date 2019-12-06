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Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı

Galatasaray taraftarının sevgilisi Felipe Melo İstanbul'a geliyor. Menajer Ümit Akbulut, Melo'nun 11 Aralık Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

06.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:02

Ünlü menajer Ümit Akbulut, 'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun 'a geleceğini sosyal medya hesabı olan İnstagram hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Justin Bieber, Karim Benzema, Ronaldinho, Frank Ribery, Fifty Cent, Tyga gibi dünyaca ünlü isimlerin yakın arkadaşı olan menajer Ümit Akbulut'un Instagram hesabında paylaştığı videoda Melo, "Selam Ümit. Nasılsın kardeşim? Önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyorum. Seni göreceğim için, Türk arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluyum. Kendine iyi bak." ifadelerini kullandı.

Menajer Akbulut'un yaptığı açıklamada Melo'nun 11 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da olacağını söyledi.

Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı

Ümit Akbulut, Galatasaray, Felipe Melo, İstanbul, Spor


HABER YORUMLARI (3)
KÖPEKLER GİREMEZ:Ülkenin kapısına ''Köpekler giremez'' diye yazılmalı :))
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İSİMSİZ:emre ile volkan var ama :)
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FENEVLİ CİCİK KEMRE DÜSÜNSÜN:SON DARBEYiDE ASLAN MELODAN 2019 2020de SEZONUNDA YESiN öYLECE FUTBOLDAN SPORDAN DEFFOLUP GiTSiN
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Spor

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