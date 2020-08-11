Ümit Arslan Balıkesirspor için adaylığını açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesir spor'da Ümit Arslan başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Balıkesirspor'da cuma günü gerçekleştirilecek olan kongrede mevcut başkan Kadir Dağlı'dan sonra Ümit Arslan da adaylığını açıkladı. Arslan'ın adaylık açıklaması şöyle:

"Balıkesir'in siyaset üstü tek kurumu olarak gösterilen Balıkesirspor'umuzun 14 Ağustos 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurul toplantısı öncesinde genel kurula aday olarak katılacağımızı Balıkesirspor camiasına duyururuz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, 54 yıllık şanlı geçmişi olan Balıkesirsporumuzun olağan genel kurulunda aday olacak tüm arkadaşlara başarı dileklerimi iletmek isterim. Her zaman olduğu gibi yine kazananın Balıkesirspor'un olması en büyük arzumuzdur. Geçmiş dönemlerde görev yapan, bu kulüp için emek vermiş, zamanını ayırmış, Balıkesirsporumuzu bugünlere taşımış olan tüm Başkan ve yönetici büyüklerim ile dostlarımıza şanlı armamız için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürü borç bilirim.

Geldiğimiz noktada kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları resmi olarak bilmesek de, spor kamuoyundan takip ettiğimiz kadarı ile Balıkesirspor'u daha da zorlu bir süreç bekliyor. Transfer tahtasının açılması, mevcut kadrodaki oyuncular ile görüşülmesi, gerekse yeni transferlerin yapılabilmesi için gerekli olan kaynağın oluşturarak yeni kadronun oluşturulması için yola çıktığımızı belirtmek isteriz.

Balıkesirspor'un 54 yıllık şanlı armasını daha yukarılarda dalgalandırmak için bugün taşın altına elimizi sokma sırası bizdedir. Ekibimle birlikte ben değil, biz diyerek Balıkesir'in siyaset üstü tek kurumu olan Balıkesirspor'u yine siyaset üstü bir ekiple, her rengi içinde barındıracak şekilde kurarak yola çıkıyoruz. Bugün kavga değil, birlikte olma günüdür. Bugün içimizde yeşeren umutları, hayata geçirme günüdür.

Bugüne kadar birçok genel kurul gerçekleştiren Balıkesirspor'umuzun bu genel kurulu takımımızın geleceği noktasında hayati önem taşımaktadır. Böylesine kritik bir kongrede kalbinde Balıkesirspor sevdası yatan üyelerimizin genel kurula hassasiyetle katılımlarını rica ederken; çıktığımız bu yolda tek gayemizin Balıkesirspor armasını daha yukarılara taşımak olduğunu tekrar belirtir; saygılarımı sunarım." - BALIKESİR