Ümit Bahtiyar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar oldu. İyi Parti adayı Ümit Bahtiyar, Denizli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Denizli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar ile ilgili seçim sonuçları ve Denizli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Bahtiyar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Denizli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Denizli aday yarışı ve Denizli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Denizli Seçim Bilgileri

Denizli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.514 olduğu belirlendi.

Denizli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.514 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Denizli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Denizli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.160 olduğu belirlendi.

Denizli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 665.945 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Denizli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ümit Bahtiyar, Denizli yarışında % 43,88 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ümit Bahtiyar toplamda 279.227 adet oy sayısına ulaştı.

Ümit Bahtiyar Kimdir?

1967 yılında doğdu. İlkokulu Sevindik İlkokulu'nda, ortaokulu Merkez Ortaokulu'nda, liseyi Denizli Lisesi'nde okudu. Universite eğitimini Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Bahtiyar, 1994 yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. Siyasete 1992 yılında Doğru Yol Partisi Gençlik Kollarında başladı. Partinin farklı yönetim kurullarındaki görevlerinin yanı sıra Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Belediye Meclis Uyeliği görevine seçildi. Aynı dönemde Denizli Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2004 yılı yerel seçimlerinde yeniden Belediye Meclis Uyesi olarak seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli Belediye Başkan Adayı oldu. 2014 seçimlerinde MHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı olan Umit Bahtiyar, 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı ile İYİ Parti'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.

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