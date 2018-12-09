Ümit Davala Basın Toplantısına Katılmadı!

<br><br>Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısına katılmadı.<br><br>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan Ümit Davala, karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısına gelmedi.<br><br>]<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>