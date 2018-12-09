09 Aralık 2018, 01:48
»»

Ümit Davala Basın Toplantısına Katılmadı!

Ümit Davala Basın Toplantısına Katılmadı!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısına katılmadı.



Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle maçta sarı-kırmızılı ekibin başında bulunan Ümit Davala, karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısına gelmedi.

]

Çaykur Rizespor,Galatasaray,Ümit Davala

YORUMLAR