Ümit Davala: "Hak Ettiğimiz 3 Puanı Aldık"

Galatasaray
Yardımcı Antrenörü Ümit Davala
, Kayserispor
galibiyetinin ardından "Hak ettiğimiz 3 puan aldık" dedi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim
'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı. Davala yaptığı açıklamada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ü özlemle anıyoruz. Hakkari
'deki 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puan aldık" dedi. - KAYSERİ
Galatasaray,Kayserispor,Ümit Davala
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:38