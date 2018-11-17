Türkiye
Karate Federasyonu tarafından Rize
'de düzenlenen Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi.
Rize Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 49 ilden 588 kadın, 791 erkek olmak üzere toplam bin 379 sporcu mücadele etti. Danimarka
'nın Aalborg kentinde 8-10 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa
Karate Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu yarın belirlenecek.
Dereceye giren sporcular şu şekilde:
Kata Ümit kadın
1. Didem Bakır (Ankara
)
2. Menekşe Vardar (İzmir
)
3. Hülyanur Şengül (İzmir)
3. Şule Azra Akbulut (İstanbul
)
47 Kilo Kumite Kadın
1. Ilgın Işık Yılmaz
(İstanbul)
2. Simay Tokcan (Kocaeli
)
3. Müşerref Özdemir (Antalya
)
3. Sena Kızılaslan (Diyarbakır
)
54 Kilo Kumite Kadın
1. Nurdamla Atıcı (Adana
)
2. Türkan Ayer (Afyonkarahisar
)
3. Aysima Hatice Kurt
(Kocaeli)
3. İremnur Şahin (Sakarya
)
+54 Kilo Kumite Kadın
1. Sudenur Aksoy (İstanbul)
2. Sümeyye Teke (Manisa
)
3. Hilal Semanur Özcan (İstanbul)
3. İlknur İmece (Sivas
)
Kata Erkek
1. Metehan Yavaşoğlu (Ankara)
2. Emin Aksoy
(İstanbul)
3. Mustafa Önder
Bütüner (İstanbul)
3. Ömer Berat Kaynar
(Ankara)
52 Kilo Kumite Erkek
1. Abdulsamet Köse (Kırklareli
)
2. Burak Can Öztürk
(Sakarya)
3. Mert Halıcı (Kocaeli)
3. Volkan Özcan
(Antalya)
57 Kilo Kumite Erkek
1. Ömer Faruk Yürür (İstanbul)
2. Ferhan Yıldırım
(Antalya)
3. Yiğit Can
(İstanbul)
3. Berke Başaran (İstanbul)
63 Kilo Kumite Erkek
1. Emin Buğra Gencan (Bursa
)
2. Aydın
Karasalih (Tekirdağ
)
3. Emircan Akdana (İstanbul)
3. Yasin Uçar (Gaziantep
)
70 Kilo Kumite Erkek
1. Adem Alper
Çoban (Kocaeli)
2. Ümit Ercan (İstanbul)
3. Muhammed Tamyüksel (İstanbul)
3. Mustafa Aydemir
(Muğla
)
+70 Kilo Kumite Erkek
1. Ahmet Bulut
(Kocaeli)
2. Onur Korkmaz (Ankara)
3. Olcay Sezer (Sakarya)
3. Yağız Kaan Özbek
(İstanbul)
Kata Genç Kadın
1. Ayşe Yılmaz
(Afyonkarahisar)
2. Keyda Nur Çolak (Trabzon
)
3. Damla Pelit
(Ankara)
3. Şerife Yasemin Malğaç (Konya
)
48 Kilo Kumite Kadın
1. Şeyma Aleyna Atasert (Kocaeli)
2. Pembe Nur Yeşilduman (Düzce
)
3. Aleyna Ulusoy (Mersin
)
3. Gülşah Uyumaz (İstanbul)
53 Kilo Kumite Kadın
1. Aysima Karakaya
(İstanbul)
2. Damla Ocak (İstanbul)
3. İrem Tuğçe Akyüz (Bursa)
3. Setenay Sefil (İzmir)
59 Kilo Kumite Kadın
1. Çağla Eser (İstanbul)
2. Büşra Yazıcı (Bursa)
3. Gülbahar Gözütok (Kayseri
)
3. Ece Erdoğan (Diyarbakır)
+59 Kilo Kumite Kadın
1. Hira Nur Kasatura (İstanbul)
2. Fatma Uyğur (Malatya
)
3. Simge
Yücel (İstanbul)
3. Fatoş Hansu (İstanbul
Kata Genç Erkek
1. Enes Özdemir
(Ankara)
2. Mustafa Eray Karaboğa (Ankara)
3. Hüseyin Altundal (Trabzon)
3. Mevlüt Enes Karaaslan (İzmir)
55 Kilo Kumite Erkek
1. Burak Özdemir (Giresun
)
2. Mehmet Yusuf
Boy (İstanbul)
3. Mümincan Baylan (Bursa)
3. Emirhan Gürsoy (İstanbul)
61 Kilo Kumite Erkek
1. Ömer Faruk Bayrak (Bursa)
2. Siyament Turhan (İstanbul)
3. Furkan Akyüz (Bursa)
3. İbrahim Çelik
(İstanbul)
68 Kilo Kumite Erkek
1. Eren Adil Yılmazer (Kocaeli)
2. Hakan Çelik
(Bursa)
3. Samet Saylam (Trabzon)
3. Süleyman Güzel
(Ankara)
76 Kilo Kumite Erkek
1. Abdulkerim Balıkçıoğlu (Sakarya)
2. Eren Akkurt (Gaziantep)
3. Ali Alım (Bursa)
3. Hasan Arslan
(İstanbul)
+76 Kilo Kumite Erkek
1. Kerem Kaya
(Denizli
)
2. Necip Göktürk Subaşı
(Gaziantep)
3. Savaşkan Gemici (Bursa)
3. Muhammed Ali
Ay (İstanbul)
Kata Kadın 21 Yaş Altı
1. Rumeysa Yazgaç (İstanbul)
2. Arzu Firdevs Koç (Konya)
3. Nilgün Mollaoğlu (Trabzon)
3. Esilay Kılıç (İstanbul)
50 Kilo Kumite Kadın
1. Elif Dökmetaş (Sakarya)
2. Merve Tekin (İstanbul)
3. Gülsen Demirtürk (Kocaeli)
3. Rabia Elik (İstanbul)
55 Kilo Kumite Kadın
1. Esra Karabağ
(Gaziantep)
2. Ayca Düzgel (İstanbul)
3. Elif Hilal Ayar (İstanbul)
3. Nurcan Şara
(İstanbul)
61 Kilo Kumite Kadın
1. Neşe Kıymet Diker (Kırklareli)
2. Fatoş Sena Coşkun (İstanbul)
3. Aslıhan Aygüneş (Sakarya)
3. Rukiye Şenol (İstanbul)
68 Kilo Kumite Kadın
1. Betül Yörük (Balıkesir
)
2. Rabia Şentürk (Kocaeli)
3. Rumeysa Yıldız (Sakarya)
3. Betül Solak (İstanbul)
+68 Kilo Kumite Kadın
1. Eda Eltemur (İstanbul)
2. Fazilet Şenol (İstanbul)
3. Hatice Hale Nur Punar (İstanbul)
3. Vahide Köse (İstanbul)
Kata Erkek
1. Emre Vefa Göktaş
(İstanbul)
2. Cengizhan Koca
(Ankara)
3. Kutluhan Duran (İstanbul)
3 .Yusuf Yağız Ücebakan (Ankara)
60 Kilo Kumite Erkek
1. Ömer Faruk Ateş
(Sakarya)
2. Talha İnanç (Sakarya)
3. Beytullah Abdüssamet Kaya (Erzurum
)
3. Berk Erol (İstanbul)
67 Kilo Kumite Erkek
1. Ömer Abdurrahim Özer (Kocaeli)
2. Fatih
İzgi (Ankara)
3. Muratcan Deniz (İstanbul)
3. Emirhan Korkmaz (İstanbul)
75 Kilo Kumite Erkek
1. İsmail Aydoğdu
(Kocaeli)
2. Emre Turan
(İstanbul)
3. Ramazan Ateş
(Konya)
3. Cengiz Öztürk
(Yalova
)
84 Kilo Kumite Erkek
1. Samed Gök (İstanbul)
2. Recep Göz (Gaziantep)
3. Gürkan Çelik
(Sakarya)
3. Bedir Demirok (Sivas)
+84 Kilo Kumite Erkek
1. Ömer Faruk Arslan
(İstanbul)
2. Mustafa Özyıldız (İstanbul)
3. Bekir Kavak
(İstanbul)
3. Arslan Kutlu (Sakarya)
Ümit Genç,Genç,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:44