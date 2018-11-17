Türkiye
Karate Federasyonu tarafından Rize
'de düzenlenen Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi.
Rize Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 49 ilden 588 kadın, 791 erkek olmak üzere toplam bin 379 sporcu mücadele etti. Danimarka
'nın Aalborg kentinde 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa
Karate Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu yarın belirlenecek.
Dereceye giren sporcular şunlar:
Ümitler Kadın
Kata
1. Didem Bakır (Ankara
)
2. Menekşe Vardar (İzmir
)
3. Hülyanur Şengül (İzmir)
3. Şule Azra Akbulut (İstanbul
)
Kumite
47 kilo:
1. Ilgın Işık Yılmaz
(İstanbul)
2. Simay Tokcan (Kocaeli
)
3. Müşerref Özdemir (Antalya
)
3. Sena Kızılaslan (Diyarbakır
)
54 kilo:
1. Nurdamla Atıcı (Adana
)
2. Türkan Ayer (Afyonkarahisar
)
3. Aysima Hatice Kurt
(Kocaeli)
3. İremnur Şahin (Sakarya
)
+54 kilo:
1. Sudenur Aksoy (İstanbul)
2. Sümeyye Teke (Manisa
)
3. Hilal Semanur Özcan (İstanbul)
3. İlknur İmece (Sivas
)
Ümitler Erkek
Kata
1. Metehan Yavaşoğlu (Ankara)
2. Emin Aksoy
(İstanbul)
3. Mustafa Önder
Bütüner (İstanbul)
3. Ömer Berat Kaynar
(Ankara)
Kumite
52 kilo:
1. Abdulsamet Köse (Kırklareli
)
2. Burak Can Öztürk
(Sakarya)
3. Mert Halıcı (Kocaeli)
3. Volkan Özcan
(Antalya)
57 kilo:
1. Ömer Faruk Yürür (İstanbul)
2. Ferhan Yıldırım
(Antalya)
3. Yiğit Can
(İstanbul)
3. Berke Başaran (İstanbul)
63 kilo:
1. Emin Buğra Gencan (Bursa
)
2. Aydın
Karasalih (Tekirdağ
)
3. Emircan Akdana (İstanbul)
3. Yasin Uçar (Gaziantep
)
70 kilo:
1. Adem Alper
Çoban (Kocaeli)
2. Ümit Ercan (İstanbul)
3. Muhammed Tamyüksel (İstanbul)
3. Mustafa Aydemir
(Muğla
)
+70 kilo:
1. Ahmet Bulut
(Kocaeli)
2. Onur Korkmaz (Ankara)
3. Olcay Sezer (Sakarya)
3. Yağız Kaan Özbek
(İstanbul)
Gençler Kadın
Kata
1. Ayşe Yılmaz
(Afyonkarahisar)
2. Keyda Nur Çolak (Trabzon
)
3. Damla Pelit
(Ankara)
3. Şerife Yasemin Malğaç (Konya
)
Kumite:
48 kilo:
1. Şeyma Aleyna Atasert (Kocaeli)
2. Pembe Nur Yeşilduman (Düzce
)
3. Aleyna Ulusoy (Mersin
)
3. Gülşah Uyumaz (İstanbul)
53 kilo:
1. Aysima Karakaya
(İstanbul)
2. Damla Ocak (İstanbul)
3. İrem Tuğçe Akyüz (Bursa)
3. Setenay Sefil (İzmir)
59 kilo:
1. Çağla Eser (İstanbul)
2. Büşra Yazıcı (Bursa)
3. Gülbahar Gözütok (Kayseri
)
3. Ece Erdoğan (Diyarbakır)
+59 kilo:
1. Hira Nur Kasatura (İstanbul)
2. Fatma Uyğur (Malatya
)
3. Simge
Yücel (İstanbul)
3. Fatoş Hansu (İstanbul
Gençler Erkek
Kata
1. Enes Özdemir
(Ankara)
2. Mustafa Eray Karaboğa (Ankara)
3. Hüseyin Altundal (Trabzon)
3. Mevlüt Enes Karaaslan (İzmir)
Kumite:
55 kilo:
1. Burak Özdemir (Giresun
)
2. Mehmet Yusuf
Boy (İstanbul)
3. Mümincan Baylan (Bursa)
3. Emirhan Gürsoy (İstanbul)
61 kilo:
1. Ömer Faruk Bayrak (Bursa)
2. Siyament Turhan (İstanbul)
3. Furkan Akyüz (Bursa)
3. İbrahim Çelik
(İstanbul)
68 kilo:
1. Eren Adil Yılmazer (Kocaeli)
2. Hakan Çelik
(Bursa)
3. Samet Saylam (Trabzon)
3. Süleyman Güzel
(Ankara)
76 kilo:
1. Abdulkerim Balıkçıoğlu (Sakarya)
2. Eren Akkurt (Gaziantep)
3. Ali Alım (Bursa)
3. Hasan Arslan
(İstanbul)
+76 kilo:
1. Kerem Kaya
(Denizli
)
2. Necip Göktürk Subaşı
(Gaziantep)
3. Savaşkan Gemici (Bursa)
3. Muhammed Ali
Ay (İstanbul)
21 Yaş Altı Kadın
Kata
1. Rumeysa Yazgaç (İstanbul)
2. Arzu Firdevs Koç (Konya)
3. Nilgün Mollaoğlu (Trabzon)
3. Esilay Kılıç (İstanbul)
Kumite
50 kilo:
1. Elif Dökmetaş (Sakarya)
2. Merve Tekin (İstanbul)
3. Gülsen Demirtürk (Kocaeli)
3. Rabia Elik (İstanbul)
55 kilo:
1. Esra Karabağ
(Gaziantep)
2. Ayca Düzgel (İstanbul)
3. Elif Hilal Ayar (İstanbul)
3. Nurcan Şara
(İstanbul)
61 kilo:
1. Neşe Kıymet Diker (Kırklareli)
2. Fatoş Sena Coşkun (İstanbul)
3. Aslıhan Aygüneş (Sakarya)
3. Rukiye Şenol (İstanbul)
68 kilo:
1. Betül Yörük (Balıkesir
)
2. Rabia Şentürk (Kocaeli)
3. Rumeysa Yıldız (Sakarya)
3. Betül Solak (İstanbul)
+68 kilo:
1. Eda Eltemur (İstanbul)
2. Fazilet Şenol (İstanbul)
3. Hatice Hale Nur Punar (İstanbul)
3. Vahide Köse (İstanbul)
21 Yaş Altı Erkek
Kata
1. Emre Vefa Göktaş
(İstanbul)
2. Cengizhan Koca
(Ankara)
3. Kutluhan Duran (İstanbul)
3. Yusuf Yağız Ücebakan (Ankara)
Kumite:
60 kilo:
1. Ömer Faruk Ateş
(Sakarya)
2. Talha İnanç (Sakarya)
3. Beytullah Abdüssamet Kaya (Erzurum
)
3. Berk Erol (İstanbul)
67 kilo:
1. Ömer Abdurrahim Özer (Kocaeli)
2. Fatih
İzgi (Ankara)
3. Muratcan Deniz (İstanbul)
3. Emirhan Korkmaz (İstanbul)
75 kilo:
1. İsmail Aydoğdu
(Kocaeli)
2. Emre Turan
(İstanbul)
3. Ramazan Ateş
(Konya)
3. Cengiz Öztürk
(Yalova
)
84 kilo:
1. Samed Gök (İstanbul)
2. Recep Göz (Gaziantep)
3. Gürkan Çelik
(Sakarya)
3. Bedir Demirok (Sivas)
+84 kilo:
1. Ömer Faruk Arslan
(İstanbul)
2. Mustafa Özyıldız (İstanbul)
3. Bekir Kavak
(İstanbul)
3. Arslan Kutlu (Sakarya)
Türkiye,Ümit Genç,İstanbul
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:17