30.06.2019 16:36
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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.

Gaziantep 'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nın son gününde final mücadeleleri başladı.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona devam ediyor.
54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı şampiyonada tüm sıkletlerde final maçlarına geçildi.
"Türkiye şampiyonu" unvanını elde edebilmek için tatamiye çıkan sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.
Kaynak: AA
Şahinbey , Gaziantep , Ümit Genç , Türkiye , Spor

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