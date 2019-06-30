30.06.2019 21:07
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Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası

Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gaziantep 'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 27 Haziran Perşembe günü Şahinbey Spor Salonu'nda başlayan şampiyona, sona erdi.
33 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcu, mücadelelerini tamamladı. Dereceye giren sporculara, madalyaları verildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
KategoriBirinciİkinciÜçüncü
Ümit Kadın KataDamla Su Türemen (Denizli)Didem Bakır (Ankara)Esra Çelik (Afyonkarahisar)
Ümit Erkek KataFurkan Kaynar (Ankara)Hasan Celal Yıldırım (İstanbul)Onur Çot (İstanbul)
Genç Kadın KataAyşe Yılmaz (Afyonkarahisar)Şule Azra Akbulut (İstanbul)İdil Polat (Ankara)
Genç Erkek KataEnes Özdemir (İstanbul)Hüseyin Altundal (Trabzon)Resul Bercan Kılıç (Trabzon)
21 Yaş Altı Kadın KataKeydanur Çolak (Trabzon)Firdevs Zişan Arslan (Ankara)Arzu Firdevs Koç (Konya)
21 Yaş Altı Erkek KataKutluhan Duran (İstanbul)
Mustafa Eray Karaboğa (Ankara)
Mehmet Batuhan Özdemir (Denizli)
Ümit Erkek 52 kiloMert Halıcı (Kocaeli)Emirhan Uygun (Sakarya)Görkem Boyazıoğlu (Bursa)
Ümit Kadın 47 kiloSıla Balkan (Bursa)Müşerref Özdemir (Antalya)Beyaz Daşdemir (İstanbul)
Ümit Erkek 57 kiloEnes Fatih Kurt (İstanbul)Ekrem Ömer Gül (İstanbul)Gökdeniz Akdemir (Kocaeli)
Ümit Kadın 54 kiloHira Nur Yalçın (İstanbul)Elif Simay Erdemir (İstanbul)Bengisu Çelik (Bursa)
Ümit Erkek 63 kiloÖmer Faruk Yürür (İstanbul)Kadir Kaan Bekler (Kocaeli)
Bora Karaçeper (İstanbul)
Ümit Kadın +54 kiloSudenur Aksoy (İstanbul)İlknur İmece (Sivas)Seher Turalı (Bursa)
Ümit Erkek 70 kiloİsmail Çiçek (Kocaeli)Mustafa Aydemir (Muğla)Ümit Ercan (İstanbul)
Ümit Erkek +70 kiloEmirhan Duman (İstanbul)Ahmet Bakar (Ankara)Yusuf Can Özdemir (Antalya)
Genç Erkek 55 kiloOğuzhan Ada (Sivas)Mert Ali Ay (İstanbul)Batuhan Şahin (Sakarya)
Genç Kadın 48 kiloNursu Çevik (İstanbul)Çağla Börekçi (İstanbul)İclal İbiş (Kocaeli)
Genç Erkek 61 kiloİhsan Ömer Parmak (İstanbul)Siyament Turhan (İstanbul)Emre Kaşık (Sakarya)
Genç Kadın 53 kiloBeyza Atalay (Bursa)Setenay Sefil (İzmir)Berre Nur Bek (İstanbul)
Genç Erkek 68 kiloGarip Deniz İşçioğlu (Hatay)Hakan Çelik (Bursa)Emir Buğra Gencan (Bursa)
Genç Kadın 59 kiloGülbahar Gözütok (Kayseri)Büşra Yazıcı (Bursa)Damla Gaye Dur (Muğla)
Genç Erkek 76 kiloUfuk Berke Çilengir (İzmir)Alperen Yaman (İstanbul)Ata Seymen Fidan (Sakarya)
Genç Kadın +59 kiloBetül Azra Uçar (İstanbul)Beyza Ataklı (Kırklareli)İrem Buse Erzar (Ankara)
Genç Erkek +76 kiloUğur Burak Özgündüz (Kırklareli)Halit Muhammet Tamyüksel (Kocaeli)Miraç Kaan Punar (İstanbul)
21 Yaş Altı Kadın 50 kiloMerve Tekin (Kocaeli)Şeyma Aleyna Atasert (Kocaeli)İrem Nur Çelik (Sakarya)
21 Yaş Altı Erkek 60 kiloÖmer Faruk Ateş (Sakarya)Furkan Korkmaz (Sakarya)Fuat Demirel (İstanbul)
21 Yaş Altı Kadın 55 kiloEsra Karabağ (Gaziantep)Damla Ocak (İstanbul)Özge Güler (İstanbul)
21 Yaş Altı Erkek 67 kiloÖmer Abdurrahim Özer (Kocaeli)Muhammet Batuhan Arslan (İstanbul)Savaş Ulaş Gültekin (İstanbul)
21 Yaş Altı Kadın 61 kiloFatma Naz Yenen (Kocaeli)Çağla Eser (İstanbul)Gizem Özdemir (Kocaeli)
21 Yaş Altı Erkek 75 kiloEren Akkurt (Gaziantep)Ali Eşsiz (İstanbul)Cengizhan Demirler (Tekirdağ)
21 Yaş Altı Kadın 68 kiloKayra Sezgin (Muğla)Hira Nur Kasatura (İstanbul)Rumeysa Yıldız (Sakarya)
21 Yaş Altı Erkek 84 kiloSamed Gök (İstanbul)Volkan Aydın (Kocaeli)İbrahim Kerem Ocak (İstanbul)
21 Yaş Altı Kadın +68 kiloHatice Hale Nur Pınar (İstanbul)Beyza Nur Baş (Kırklareli)Vahide Köse (Sakarya)
21 Yaş Altı Erkek +84 kiloÖmer Faruk Arslan (İstanbul)Furkan Kayalı (Ankara)İsmail Hakkı Balıkçıoğlu (Sakarya)
Kaynak: AA
Gaziantep , Ümit Genç , Türkiye , Genç , Spor

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