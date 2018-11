Ümit Judocular Bilecik'te Tatamiye Çıktı

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:17



Spor Toto Ümitler Mix Judo 1. Lig müsabakaları Bilecik 'te başladı. Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen Spor Toto Ümitler Mix Judo 1. Lig müsabakalarına katılan sporcular, Bilecik'te tatamiye çıktı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız , İstasyon Spor Salonunda yapılan müsabakaların açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, lig müsabakaları ile özellikle sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.Spor Toto Ümitler Mix Judo 1. Lig müsabakalarına da 15 ilden 20 kulüp ve 250 sporcunun katıldığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:"Judo 7'den 70'e her insanımızın yapabileceği güzel bir branştır. Judonun en büyük değeri doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi, dayanışma, nezaket, ciddiyet ve kendine hakim olmaktır. Judo felsefesi olan bir branşımız olup, ülkemizdeki en eski olimpik branşlardan birisidir. Özellikle son yıllarda milli sporcularımız büyük başarı elde etmektedir. Sporcularımız, judonun temel prensiplerini ve değerlerini kendilerine ilke edindikleri takdirde ve düzenli çalışmaları neticesinde ülkemizi uluslar arası arenada temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklarına ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya duyuracağına gönülden inanıyorum."Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da sporculara müsabakalarda başarılar diledi.Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Can ve İl Müdürü Yıldız, federasyon temsilcileri ile kulüplere katılımlarından dolayı çeşitli hediyeler verdi.