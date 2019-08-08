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Ümit Kadın Judocular Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Kazakistan'ın Almati kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Erzurum Palandöken'de hazırlıklarını sürdürüyor.

08.08.2019 09:32 Ümit Kadın Judocular Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Kazakistan'ın Almati kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi Ümit Kadın Judo Milli Takımı, Erzurum Palandöken'de hazırlıklarını sürdürüyor.
Eylül ayında yapılacak Ümitler Dünya Judo Şampiyonası öncesi, kadın milli takım aday kadrosu Erzurum Palandöken'de kampa alındı. 24 Ağustos tarihine kadar sürecek kamp döneminde judocular, kuvvet, dayanıklılık ve randori antrenmanlarıyla şampiyona için kondisyon depolayacak. Günde çift antrenmanla form tutan kadın judo milli takım hazırlık kampında yer alan isimler şunlar: "Merve Azak, Sıla Ersin, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut, Hanife Özcan, Ayten Mediha Yeksan, Duygu Dirgen, Habibe Afyonlu, Ecre Alayıldız, Özlem Yıldız, Doğa Sevgi Süren, Ayşenur Budak, Hümeyra Şeras, Hatice Vandemir, Dilan Cam, İlayda Merve Koçyiğit, Hilal Öztürk, Kübra Konuk, Şilan Bitgin, Ezgi Karademir ve Eda Karademir."



Spor

Kaynak: DHA

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