Ümit Kantarcılar'ın "Abi'si Fenomen Oldu!

Dizide oldukça renkli bir karakteri canlandıran Kantarcılar, sahne gereği yaptığı 'Abi! Abi!' ikilemesi ile sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Sahne, akım haline gelirken, Kantarcılar'a çok sayıda video gönderildi, çok sayıda tweet atıldı.

Ünlü oyuncunun performansı çok konuşulurken, Kantarcılar'ı partneri Devrim Özkan da yalnız bırakmadı. "Abi! Abi!" ikilemesine bir video da Devrim Özkan'dan geldi. İzleyenler, kahkahalarını esirgeyemedi.

Kaynak: Bültenler