Ümit Karan Shkupi'deki görevinden istifa etti!

4 Ekim 2018 tarihinde Shkupi Kulübü'nde Teknik Direktör olarak göreve başlayan Ümit Karan görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İşte Ümit Karan'ın açıklaması;

Yaklaşık 1 sene önce başlamış oldugum görevimden istifa ediyorum. Beni tanıyanlar iyi bilir ki kaybetmeyi hiç sevmeyen, hırslı hep bir adım ötesini düşünen bir yapım vardır. Geçen sene küme düşme potasından aldığım Shkupi takımını Avrupa Ligi'ne taşıdık ekip olarak. Gönül isterdi ki Avrupa kupalarında bir adım daha öne gidelim. Sonuç olarak bugün itibariyle kulübün ve yönetimin önünü açmak adına Shkupi kulübündeki görevimi kendi isteğimle sonlandırıyorum. Tüm süreçte yanımda olan futbolcu kardeşlerime, her zaman yanımızda olan taraftara iyi ve kötü günde tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun"

Ümit Karan daha önce de ABD'de Malatyaspor USA takımını çalıştırmıştı.