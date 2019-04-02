Ümit Kızılpınar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA MAMAK belediye başkan adayı olan Ümit Kızılpınar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA MAMAK ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ümit Kızılpınar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ANKARA MAMAK adayı Ümit Kızılpınar kimdir? Bağımsız ANKARA MAMAK adayı Ümit Kızılpınar yüzde kaç oy aldı?

Ümit Kızılpınar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA MAMAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Ümit Kızılpınar MAMAK ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. MAMAK ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Ümit Kızılpınar adlı Bağımsız adayı toplamda 158 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA MAMAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.