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Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, Sofya'ya gitti

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek olan 20 Yaş altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman müsabakaları için Buz Hokeyi Ümit Milli Takımı hazırlıklarını Gebze'de tamamlayarak bu kente gitti.

11.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:50Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı, Sofya'ya gitti

'ın şehrinde düzenlenecek olan 20 Yaş altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman müsabakaları için Buz Hokeyi Ümit Milli Takımı hazırlıklarını Gebze'de tamamlayarak bu kente gitti.

B grubunda Tayvan, Avustralya ve Güney Afrika ile mücadele edecek milliler, grubu ilk iki sırada bitirmeleri halinde final serisinde 3'üncü Klasman için madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak oyunculara güvendiklerini belirterek, "Oldukça genç bir kadroya sahibiz ve oyuncularımız bu sezon iyi bir hazırlık döneminden geçtiler. Bu kategoride altın madalya alarak bir üst klasmana yükselmeyi hedefliyoruz. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve yöneticilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Milli takımın maç programı ise şöyle:

13 Ocak, 11: 00: Türkiye - Tayvan

14 Ocak, 11: 00: Türkiye - Güney Afrika

16 Ocak, 18: 00: Türkiye - Avustralya


- Ankara

Bulgaristan, Sofya, Spor

Kaynak: DHA

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