14 Kasım 2018, 22:56
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Ümit Milli Futbol Takım'da İskoçya Maçı Hazırlıkları Sürdü

Ümit Milli Futbol Takım

Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İskoçya maçını İspanya'nın Murcia kentinde oynayacak milliler, bu şehirde kamp yaptığı otelin sahasında bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki idmana tüm oyuncular katıldı.

Milliler, İskoçya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Futbol
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:56



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