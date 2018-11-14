Ümit Milli Futbol Takım'da İskoçya Maçı Hazırlıkları Sürdü

Ümit Milli Futbol
Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre İskoçya maçını İspanya
'nın Murcia
kentinde oynayacak milliler, bu şehirde kamp yaptığı otelin sahasında bir antrenman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetimindeki idmana tüm oyuncular katıldı.
Milliler, İskoçya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Futbol
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:56