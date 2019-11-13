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Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

13.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:22Ümit Milli Futbol Takımı, Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde 1,5 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi.
Aday kadroya Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan dahil edilirken, hafif sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat, Ahmed Kutucu, Yusuf Sarı ve Mert Müldür, fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Andorra, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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