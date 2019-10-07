Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Avusturya
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki antrenmanla milliler çalışmalara başladı.
Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda ay-yıldızlı ekip taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya maçının hazırlıklarına yarın Riva'da devam edecek.