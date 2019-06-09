2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup 3. maçında 11 Haziran Salı günü deplasmanda Kosova
ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol
Takımı, İstanbul
'daki hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamada, milli takımın Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Millli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıkların İstanbul etabını tamamladığı belirtildi.
Akşam saatlerinde Kosova'ya gidecek ay-yıldızlıların, müsabaka öncesi son çalışmasını ise yarın TSİ 19.00'da başkent Priştine
'deki Fadıl Vokri
Stadı'nda yapacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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