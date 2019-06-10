Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında

Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Kosova
ile karşılaşacak.
Kosova'nın başkenti Priştine
'deki Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi İzlanda
Futbol Federasyonundan hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.
Geride kalan 2 maçında Arnavutluk
ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakayı deplasmanda 2-1 kazanırken, İstanbul
'da rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Türkiye
, Kosova'nın yanı sıra İngiltere
, Arnavutluk, Andorra
ve Avusturya
'nın yer aldığı 3. Grup'ta maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor.
Grupta 1 maça çıkan Kosova ise Andorra'yı 4-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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