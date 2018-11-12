Ümit Milli Futbol Takımı'nda İskoçya Mesaisi

Ümit Milli Futbol
Takımı oyuncuları, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya
'nın Murcia
kentinde İskoçya ile yapacakları özel maç için bir araya geldi. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ozan Kabak
sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.
Milli takım, İskoçya için yarın sabah İspanya'ya gidecek. Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını da Murcia kentinde sürdürecek.
Kadro
Ümit Milli Takım'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Altay
Bayındır (MKE Ankaragücü
), İrfan Can
Eğribayat (Adanaspor
), Mert Yılmaz
(Bayern Münih
II), Murat Sağlam
(Wolfsburg
II), Gökay Güney (Galatasaray
), Kadir Kaan
Özdemir (Konya
Anadolu Selçukspor), Yusuf Yalçın
Arslan (Niğde
Anadolu Futbol Kulübü), Abdürrahim Dursun (Kırklarelispor
), Can Coşkun
(SV Wacker Burghausen), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor
), Atakan Rıdvan Çankaya
(Altay), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu
), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği
), Hikmet Çiftçi (Köln
II), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf
II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Güven Yalçın (Beşiktaş
), Doğukan Sinik (Antalyaspor
), İlker Yüksel (SpVgg Greuther Fürth
II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Muhammed Enes
Kiprit (Hertha Berlin
).
İspanya,Futbol
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:16