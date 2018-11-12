12 Kasım 2018, 20:16
»»

Ümit Milli Futbol Takımı'nda İskoçya Mesaisi

Ümit Milli Futbol Takımı

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacakları özel maç için bir araya geldi.

Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacakları özel maç için bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre milliler, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.

Milli takım, İskoçya için yarın sabah İspanya'ya gidecek. Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını da Murcia kentinde sürdürecek.

Kadro

Ümit Milli Takım'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor), Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Gökay Güney (Galatasaray), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Yusuf Yalçın Arslan (Niğde Anadolu Futbol Kulübü), Abdürrahim Dursun (Kırklarelispor), Can Coşkun (SV Wacker Burghausen), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (Köln II), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Güven Yalçın (Beşiktaş), Doğukan Sinik (Antalyaspor), İlker Yüksel (SpVgg Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Muhammed Enes Kiprit (Hertha Berlin). İspanya,Futbol
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:16



YORUMLAR