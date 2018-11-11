Ümit Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Yarın Toplanacak

Ümit Milli Futbol
Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular, İskoçya ve Norveç
ile yapılacak özel karşılaşmalar için yarın İstanbul
'da toplanacak. Limak
Eurasia Kavacık İstanbul'da bir araya gelecek milliler, ilk çalışmasını da TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
Milli takım, İstanbul'da 12 Kasım Pazartesi günü yapacağı çalışmanın ardından özel maçlar için İspanya
'ya gidecek. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Murcia
kentinde 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya, 20 Kasım
Salı günü ise Norveç ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Altay
Bayındır (MKE Ankaragücü
), İrfan Can
Eğribayat (Adanaspor
)
Defans: Mert Yılmaz
(Bayern Münih
II), Murat Sağlam
(Wolfsburg
II), Ozan Kabak
(Galatasaray
), Kadir Kaan
Özdemir (Konya
Anadolu Selçukspor), Yusuf Yalçın
Arslan (Niğde
Anadolu Futbol Kulübü), Abdürrahim Dursun (Kırklarelispor
), Can Coşkun
(Wacker Burghausen)
Orta saha: Abdükadir Ömür (Trabzonspor
), Atakan Rıdvan Çankaya
(Altay), Oğulcan Ülgün (Altınordu
), Berk Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği
), Hikmet Çiftçi (Köln
II), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf
II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Güven Yalçın (Beşiktaş
), Doğukan Sinik (Antalyaspor
),
Forvet: İlker Yüksel (SpVgg Greuther Fürth
II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Muhammed Enes
Kiprit (Herhta Berlin
)
Norveç,Futbol
11 Kasım 2018 Pazar 10:38