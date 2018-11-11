11 Kasım 2018, 10:38
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Yarın Toplanacak

Ümit Milli Futbol Takımı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular, İskoçya ve Norveç ile yapılacak özel karşılaşmalar için yarın İstanbul'da toplanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular, İskoçya ve Norveç ile yapılacak özel karşılaşmalar için yarın İstanbul'da toplanacak.

Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da bir araya gelecek milliler, ilk çalışmasını da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Milli takım, İstanbul'da 12 Kasım Pazartesi günü yapacağı çalışmanın ardından özel maçlar için İspanya'ya gidecek. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Murcia kentinde 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya, 20 Kasım Salı günü ise Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Ozan Kabak (Galatasaray), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Yusuf Yalçın Arslan (Niğde Anadolu Futbol Kulübü), Abdürrahim Dursun (Kırklarelispor), Can Coşkun (Wacker Burghausen)

Orta saha: Abdükadir Ömür (Trabzonspor), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berk Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (Köln II), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Güven Yalçın (Beşiktaş), Doğukan Sinik (Antalyaspor),

Forvet: İlker Yüksel (SpVgg Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Muhammed Enes Kiprit (Herhta Berlin) Norveç,Futbol
11 Kasım 2018 Pazar 10:38



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