Ümit Milli Futbol Takımı'nın Maç Programı Belli Oldu

11 Aralık 2018 Salı 17:13



11 Aralık 2018 Salı 17:13

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek Ümit Milli Takım'ın maç programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşen milliler, ilk maçını 23 Mart 2019'da Arnavutluk ile deplasmanda oynayacak. Ay-yıldızlılar, iç sahadaki ilk maçını ise 7 Haziran 2019'da yine Arnavutluk ile yapacak.Milli takımın, Arnavutluk maçlarının ardından yapacağı karşılaşmaların fikstürü ise şöyle:11 Haziran 2019: Kosova-Türkiye6 Eylül 2019: Türkiye-İngiltere11 Ekim 2019: Avusturya-Türkiye19 Kasım 2019: Andorra-Türkiye31 Mart 2020: İngiltere-Türkiye4 Eylül 2020: Türkiye-Andorra8 Eylül 2020: Türkiye-Kosova13 Ekim 2020: Türkiye-Avusturya