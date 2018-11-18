Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Futbol
Takımı, İspanya
'nın Murcia
kentinde 20 Kasım
Salı günü Norveç
ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, İskoçya ile yapılan özel maça ilk 11'de başlayan futbolcuların salonda çalıştığı, diğer oyuncuların ise teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde Murcia'daki La Torre Otel'in sahasında antrenman yaptıkları bildirildi.
Millilerin, Norveç mücadelesi öncesi son idmanı yarın aynı sahada gerçekleştireceği ifade edildi.
Murcia,Norveç,Futbol
18 Kasım 2018 Pazar 21:39