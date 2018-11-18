18 Kasım 2018, 21:39
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Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Murcia kentinde 20 Kasım Salı günü Norveç ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Murcia kentinde 20 Kasım Salı günü Norveç ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, İskoçya ile yapılan özel maça ilk 11'de başlayan futbolcuların salonda çalıştığı, diğer oyuncuların ise teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde Murcia'daki La Torre Otel'in sahasında antrenman yaptıkları bildirildi.

Millilerin, Norveç mücadelesi öncesi son idmanı yarın aynı sahada gerçekleştireceği ifade edildi. Murcia,Norveç,Futbol
18 Kasım 2018 Pazar 21:39



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