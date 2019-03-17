Ümit Milli Futbol Takımı Yarın Toplanıyor

2021 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında 23 Mart
Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk
ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol
Takımı yarın İstanbul
'da toplanarak, hazırlıklarına başlayacak. Limak
Eurasia Kavacık İstanbul Otel'de bir araya gelecek ümit milliler, ilk antrenmanı TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
İstanbul'daki hazırlıklarını 20 Mart Çarşamba
günü tamamlayacak milliler, karşılaşma için Arnavutluk'a gidecek.
Aday kadro
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır
(MKE Ankaragücü
), İrfan Can
Eğribayat (Adanaspor
)
Savunma: Mert Yılmaz
(Bayern Münih
2), Murat Sağlam
(Wolfsburg
2), Mert Müldür (Rapid Wien
), Hüseyin Türkmen
(Trabzonspor
), Kadir Kaan
Özdemir (Konya
Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon
), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth
2)
Orta saha: Berkay Özcan
(Hamburg), Mehmet Özcan
(Eskişehirspor
), Oğulcan Ülgün (Altınordu
), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği
), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Hikmet Çiftçi (Köln
2), Muhayer Oktay (Beşiktaş
), Ahmet Canbaz
(Werder Bremen
2), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya
2), Muhammed Enes
Kiprit (Wacker Innsbruck), Doğukan Sinik (Antalyaspor
)
Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth 2), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Mücahit Can Akçay
(Atiker Konyaspor
)
İlk maç deplasmanda
Ümit Milli Takım, elemelerdeki ilk maçını Arnavutluk ile deplasmanda yapacak.
Milliler, 23 Mart Cumartesi günü TSİ 21.00'de Elbasan Stadı'nda rakibine konuk olacak.
Ay-yıldızlılar, Arnavutluk'un ardından grupta sırasıyla Kosova
, İngiltere
, Avusturya
ve Andorra
ile karşılaşacak.
Statü
Elemelerde 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım yer alıyor. Gruplarını lider tamamlayan ekipler, final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.
2021 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Macaristan
ve Slovenya
da organizasyona direkt katılacak. Şampiyonada yer alacak 12. ve son takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları sonunda belirlenecek. Gruplarında en yüksek puanı toplayan iki ekip, turnuvaya katılabilmek için kasım ayındaki play-off maçlarında karşı karşıya gelecek.
İstanbul, Arnavutluk, Futbol, Spor
Kaynak: AA