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Ümit Milli Judo Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını tamamladı.

23.09.2019 12:50Ümit Milli Judo Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada milli takım, 8 kadın ve 5 erkek sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Kadın milliler şampiyona hazırlıklarını Ankara'da gerçekleştirirken, erkek sporcular Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te son çalışmalarını yaptı.
Şampiyonada 64 ülkeden 211 kadın ve 265 erkek judocu, Baluan Shlok Spor Salonu'nda madalya için tatamiye çıkacak.
Milli takım, şampiyonada şu sporcularla mücadele edecek:
Kadınlar: Müberra Güneş (40 kilo), Merve Azak ve Hanife Özcan (44 kilo), Buketnur Karabulut (48 kilo), Özlem Yıldız (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan ve Habibe Afyonlu (63 kilo), Hilal Öztürk (+70 kilo).
Erkekler: Berat Bahadır (55 kilo), Muhammed Ali Demirel ve Talha Büyükeser (60 kilo), Musa Şimşek (73 kilo), Münir Ertuğ (+90 kilo).

Kazakistan, Spor

Kaynak: AA

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