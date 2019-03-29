29 Mart 2019, 10:10
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Ümit Milli Judo Takımı Rusya'ya Gitti

Ümit Milli Judo Takımı Rusya

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda mücadele edecek milli takım, Rusya'ya gitti.

Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda mücadele edecek milli takım, Rusya'ya gitti.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tula kentinde 30-31 Mart tarihlerindeki kupaya katılacak milliler, organizasyonun ardından da 3 Nisan Çarşamba gününe kadar kamp yapacak.

Kafilede yer alan sporcular şunlar:

50 kilo - Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kilo - Talha Büyükeser, 60 kilo - Berat Bahadır ve Ali Demirel, 73 kilo - Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek, 81 kilo - Ata Demirtaş. Avrupa, Rusya Federasyonu, Spor
Kaynak: AA



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