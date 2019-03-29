Ümit Milli Judo Takımı Rusya'ya Gitti

Ümitler Judo Avrupa
Kupası'nda mücadele edecek milli takım, Rusya
'ya gitti.
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tula kentinde 30-31 Mart tarihlerindeki kupaya katılacak milliler, organizasyonun ardından da 3 Nisan Çarşamba
gününe kadar kamp yapacak.
Kafilede yer alan sporcular şunlar:
50 kilo - Uluer Göç ve Enes Çakan, 55 kilo - Talha Büyükeser, 60 kilo - Berat Bahadır ve Ali Demirel
, 73 kilo - Hüdai Özgürbüz ve Musa Şimşek
, 81 kilo - Ata Demirtaş.
Avrupa, Rusya Federasyonu, Spor
Kaynak: AA