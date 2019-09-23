Ümit milli judocular dünya şampiyonası'na hazır

Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Ümit Milli takım 8 kadın ve 5 erkek judocu ile madalya mücadelesi verecek.
Ümit Milli kadın ve erkek judocular Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Kadın milliler Ankara'da, erkekler ise Kırgızistan'ın Bişkek kentinde hazırlıklarını yaptı. Kazakistan'ın Almatı kentinde 25-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ferdi ve takımlar şampiyonasında Türkiye'yi 8 kadın ve 5 erkekten oluşan milli takım temsil edecek. 64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocu, Baluan Shlok Spor
Salonu'ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek.
Ümitler Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli judocular ve müsabaka programı şöyle:
25 Eylül Çarşamba
Kadınlar: 40 kg'de: Müberra Güneş, 44 kg'de: Merve Azak ve Hanife Özcan; Erkekler: 55 kg'de: Berat Bahadır.
26 Eylül Perşembe
Kadınlar: 48 kg'de: Buketnur Karabulut; Erkekler: 60 kg'de: Muhammed Ali Demirel ve Talha Büyükeser.
27 Eylül Cuma
Kadınlar: 57 kg'de: Özlem Yıldız, 63 kg'de: Ayten MedihaYeksan ve Habibe Afyonlu; Erkekler: 73 kg'de: Musa Şimşek.
28 Eylül Cumartesi
Kadınlar: +70 kg'de: Hilal Öztürk; Erkekler: +90 kg'de: Münir Ertuğ.
29 Eylül Pazar
Karma takımlar müsabakaları