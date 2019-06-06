Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarını tamamladı

2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın Arnavutluk
'u konuk edecek Ümit Milli Futbol
Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Ay-yıldızlılarda sakatlığı devam eden Metehan Güçlü maç kadrosundan çıkarıldı. İstanbul
'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Stadı'nda yarın oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
Spor