Ümit Milli Takım'da Ozan Kabak Şoku!

<div></div><div>Ümit Milli Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.</div> <div></div><div>Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.</div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>