13 Kasım 2018, 04:30
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Ümit Milli Takım'da Ozan Kabak Şoku!

Ümit Milli Takım

Ümit Milli Takımı'nda Ozan Kabak sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.

Ümit Milli Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.
İspanya,Ozan Kabak

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