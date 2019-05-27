Ümit Milli Takım'ın Arnavutluk ve Kosova mesaisi başladı

Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta Arnavutluk
ve Kosova
ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Türkiye
Futbol Federasyonunun (TFF
) açıklamasına göre, Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını teknik direktör Vedat İnceefe
yönetiminde gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1 saat süren idmanda, lig maçlarını tamamlayarak kampa katılan futbolcular yer aldı.
Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü ise Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Priştine
'deki Fadıl Vokri
Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
3. Grup'ta İngiltere
, Avusturya
, Kosova, Arnavutluk ve Andorra
ile birlikte yer alan milli takım, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti.
Futbol
, Kosova
, Arnavutluk
, Spor
Kaynak: AA