Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. maçında Ümit Milli Takımıımz, Andorra ile karşılaştı. Güven Yalçın, Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen gibi Süper Lig devlerinde forma giyen isimlerin ilk 11 başladığı maçı genç milliler 2-0 kaybetti. Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

MİLLİLER SON SIRAYA GERİLEDİ

86. dakikada Cenk Özkaçar kırmızı kart gördü ve ay-yıldızlılarımız mücadelenin son anlarını 10 kişi oynadı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Ümit Milli Takımımız grubunda son sıraya geriledi.

ANDORRA TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

Andorra Ümit Milli Takımı, bu galibiyetle birlikte tarihindeki 2. galibiyetini aldı. Andorra, 2006 yılından bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015 tarihinde 1-0'lık skorla Litvanya karşısında almıştı. Türkiye karşısında alınan galibiyet, Andorra tarihinin en farklı galibiyeti olurken, ev sahibi ekip yaklaşık 4.5 yıl sonra galibiyet elde etti.

Puan durumu şu şekilde:

1. İngiltere - 12 puan

2. Avusturya - 12 puan

3. Kosova - 6 puan

4. Arnavutluk 5 puan

5. Andorra - 4 puan

6. Türkiye - 4 puan