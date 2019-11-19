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Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!

Ümit Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. maçında Andorra'ya deplasmanda 2-0 mağlup olarak grubunda son sıraya geriledi.

19.11.2019 22:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:32

Şampiyonası Eleme Turu 6. maçında Ümit Milli Takımıımz, ile karşılaştı. Güven Yalçın, Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen gibi Süper Lig devlerinde forma giyen isimlerin ilk 11 başladığı maçı genç milliler 2-0 kaybetti. Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

MİLLİLER SON SIRAYA GERİLEDİ

86. dakikada Cenk Özkaçar kırmızı kart gördü ve ay-yıldızlılarımız mücadelenin son anlarını 10 kişi oynadı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Ümit Milli Takımımız grubunda son sıraya geriledi.

ANDORRA TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

Andorra Ümit Milli Takımı, bu galibiyetle birlikte tarihindeki 2. galibiyetini aldı. Andorra, 2006 yılından bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015 tarihinde 1-0'lık skorla Litvanya karşısında almıştı. Türkiye karşısında alınan galibiyet, Andorra tarihinin en farklı galibiyeti olurken, ev sahibi ekip yaklaşık 4.5 yıl sonra galibiyet elde etti.

Puan durumu şu şekilde:

1. İngiltere - 12 puan

2. Avusturya - 12 puan

3. Kosova - 6 puan

4. Arnavutluk 5 puan

5. Andorra - 4 puan

6. Türkiye - 4 puan

Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!

Güven Yalçın, Andorra, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (26)
OKEYYYYYYYYY:SENOL GÜNESIN SORUMLU OLDUGU MILLI TAKIM BÖYLE OLUR
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TUGO:Rezillik tek kelimeyle
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MTT:Altyapının hali bu işte. Neden takımlarda yerli oyuncu yok deniliyor hani yerli oyuncu mu var halsahadakiler bunlardan iyi oynar. Yazıklar olsun Andorraya yenilmişler utanmazlar. Torpilli torpilli oralara giderlerse sonuç bu olur. Bu sonuca neden olan hocalar da utansın ve istifa etsin. Dik durun biraz yerimizden olmayalım diye her kese olur demeyin, kendiniz de rezil olmayın bizi de rezil etmeyin. ONURLU olun biraz.
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METİN:Bu ümit milli takım torpilli oyuncumu oynuyor
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RANT VE TORPİL:Bu konu hemen araştırılmalı demekki iyi oynayan ve hak edenler takıma alınmayıp, hatır gönül ve menfaat ilişkileri çerçevesinde birileri bu işten rant sağlayarak hak etmeyen oyuncular alınıyor. Yoksa bu katogoride buralarda oynayabilecek o kadar iyi oyuncumuz varken böylesi zayıf bir takıma yenilmenin başka bir açıklaması olamaz.
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M.B:Maçı izledim. Yazıklar olsun. Hiç milli takımla alakası yok. Tüm teknik heyet gönderilmeli. Resmen sanmarino...
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MEHMET ALİ:Kim çalıştırıyor bu takımı heömen istifa etsin andorra kadar puan alabilmişler
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AAAA:Torpille cekersen futbolcuyu, böyle olur, kasaplık manavlık kuryelik yapıyor be bu andorra takımının oyuncuları, size oraya kadar götürülen paradan hakkım zehir zıkkım olsun ,
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ABDO:Ümidim kalmadı fani dünyada... Sonuncu olmadığımız bir şey söyler misiniz?
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MİLLİ TAKIMMIŞ:Allah bin belanızı versin.
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