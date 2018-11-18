Ümit Milli Takımımız, İskoçya'yı Devirdi: 2-0

Ümit Milli Futbol
Takımı, İskoçya ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. İspanya
'nın Murcia
kentindeki Pinatar Arena stadında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarı ataklarını artıran Ümit Milli Takım, 87. ve 91. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinde 10 günlük kamp yapan Ümit Milli Takım, 20 Kasım
'da yine bu statta Norveç
'e karşı bir hazırlık maçı oynayacak.
Murcia,İspanya
18 Kasım 2018 Pazar 14:05