Ümit Milli Takımımızın Rakipleri Belli Oluyor

2021 Avrupa
Ümitler Futbol
Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi yarın İsviçre
'de gerçekleştirilecek. Türkiye
Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura çekiminde Türkiye'yi, Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe
ile İdari Sorumlusu Fatih
Can Günal temsil edecek.
Kura çekiminde ülkeler 6 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan dahil olacak.
Oluşturulan torbalarda yer alan takımlar şöyle:
1. torba: Almanya
, İngiltere
, İspanya
, Portekiz
, Danimarka
, Fransa
, İtalya
, Sırbistan
, Hırvatistan
2. torba: Avusturya
, İsveç
, Belçika
, Slovakya
, Polonya
, Romanya
, Çekya, Hollanda
, İsrail
3. torba: Türkiye, Yunanistan
, Ukrayna
, Norveç
, Rusya
, İzlanda
, Galler
, İsviçre, Karadağ
4. torba: Bulgaristan
, Finlandiya
, İrlanda Cumhuriyeti
, Gürcistan
, Kosova
, İskoçya, Makedonya
, Belarus
, Bosna
Hersek
5. torba: Kuzey İrlanda
, Arnavutluk
, Moldova
, Litvanya
, Kazakistan
, Letonya
, Azerbaycan
, Ermenistan
, Kıbrıs
Rum Kesimi
6. torba: Lüksemburg
, Malta
, Estonya
, Faroe Adaları
, Cebelitarık
, Andorra
, San Marino
, Lihtenştayn
Statü
Kura çekiminin ardından 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 ülke mücadele edecek.
Eleme maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar, 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Eleme gruplarından turnuvaya katılacak diğer takım ise grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak.
2021 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Macaristan
ve Slovenya
da şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.
18 Mart 2019'da başlayacak eleme maçları, 13 Ekim 2020'de tamamlanacak. Play-off müsabakaları ise 9-17 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye,Futbol,Avrupa
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:18