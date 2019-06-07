Ümit Milliler, galibiyeti son dakika kaçırdı

Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında İstanbul
'da karşılaştığı Arnavutluk
ile 2-2 berabere kaldı. Böylece milliler puanını 4'e, Arnavutluk ise 2'ye çıkardı.
Maçtan dakikalar
30. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Mert Müldür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.
34. dakikada Yusuf'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yer alan İlker'in kafa ile içeri çıkardığı topu kale çizgisi önünce Doğukan yine kafa ile tamamlamak isterken kaleci Hoxha meşin yuvarlağa geçit vermedi.
49. dakikada Kallaku'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Maloku'nun yere sektirerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
54. dakikada Yunus'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mert Müldür'ün kafa ile yaptığı ilk vuruşunda defanstan dönen topu tekrar aldı. Mert bu sefer yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
85. dakikada orta sahada Lleshi'den kaptığı topla ceza sahası içine sağ taraftan giren Halil'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
90+4. dakikada Kallaku'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Bulllari'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alain Durieux xx, Gilles François Becker xx, David Mateus Santos xx Türkiye
: Altay Bayındır
xx, Murat Sağlam
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Mert Müldür xx, Abdurrahim Dursun xx, Ahmet Canbaz
xx (Umut Güneş
dk. 46 xx), Berkay Özcan
xx, Yusuf Sarı xx (Yunus Akgün
dk. 46 xx), Doğukan Sarı xx (Halil Dervişoğlu dk. 77 x), Muhayer Oktay xx (Mehmet Özcan
dk. 90+2 ?), İlker Yüksel xx (Fatih
Kuruçuk dk. 90 ?)
Yedekler: İrfan Can
Eğribayat, Kadir Özdemir
, Berat Ayberk Özdemir, Cihan Kahraman
Teknik Direktör: Vedat İnceefe
Arnavutluk: Hoxha xx, Kumbulla xx (Kalaj dk. 85 ?), Shehu xx (Lleshi dk. 69 x), Tafa xx, Maloku xx (Bardhi dk. 77 x), Zejnulai xx, Pellumbi xx (Ndrecka dk. 76 x), Kallaku xx, Imeri xx, Mala xx, Xhixha xx (Bullari dk. 85 ?)
Yedekler: Dajsinani, Shefiti, Kolaj, Sula
Teknik Direktör: Alban Bushi
Goller: Mert Müldür (dk. 54), Halil Dervişoğlu (dk. 85) (Türkiye), Maloku (dk. 49), Bullari (dk. 90+4)(Arnavutluk)
Sarı kartlar: Mala, Tafa (Arnavutluk) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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