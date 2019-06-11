Ümit Milliler, Kosova'ya kaybetti

Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Kosova
'ya 3-1 mağlup oldu.
2021 UEFA U21 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova
'ya 3-1 mağlup oldu. Piriştine kentindeki Fadıl Vokri
Stadyumu'nda oynanan müsabakada millilerin golünü 46. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova
'nın gollerini ise 45+2. dakikada Xhemajli, 72. dakikada Daku ve 90. dakikada Kastrati kaydetti.
Ümit Milliler, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Türkiye
gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül
'de Türkiye
'de İngiltere
ile oynayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Futbol
, Kosova
, Spor