Ümit Milliler Yarın Toplanıyor

Milli takım, İstanbul'da 12 Kasım Pazartesi günü yapacağı çalışmanın ardından özel maçlar için İspanya
'ya gidecek. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Murcia
kentinde 17 Kasım Cumartesi günü İskoçya, 20 Kasım
Salı günü ise Norveç ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Vedat İnceefe
yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Orta saha: Abdükadir Ömür (Trabzonspor
), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Oğulcan Ülgün (Altınordu
), Berk Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği
), Hikmet Çiftçi (Köln
II), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf
II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Güven Yalçın (Beşiktaş
), Doğukan Sinik (Antalyaspor
),
11 Kasım 2018 Pazar 13:45