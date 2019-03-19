Ümit Millilerde Arnavutluk Maçı Hazırlıkları Sürüyor

İSTANBUL/ DHA<br><br>Ümit Milli <a class='keyword' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> Takımı, <a class='keyword' href='/23-mart/' title='23 Mart'>23 Mart</a> Cumartesi günü deplasmanda <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/arnavutluk/' title='Arnavutluk'>Arnavutluk</a> ile yapacağı 2021 U21 <a class='keyword' href='/avrupa/' title='Avrupa'>Avrupa</a> Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam etti.<br><br>Teknik direktör <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/vedat-inceefe/' title='Vedat İnceefe'>Vedat İnceefe</a> yönetiminde TFF Riva <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hasan-dogan/' title='Hasan Doğan'>Hasan Doğan</a> Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.<br><br>Ümit Milli Takım, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'deki son çalışmasını yarın saat 17.00'de yine TFF Riva <a class='keyword' href='/hasan-dogan/' title='Hasan Doğan'>Hasan Doğan</a> Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.<br><br>