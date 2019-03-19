19 Mart 2019, 19:25
»»

Ümit Millilerde Arnavutluk Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Ümit Millilerde Arnavutluk Maçı Hazırlıkları Sürüyor

İSTANBUL / DHAÜmit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam etti.

İSTANBUL/ DHA

Ümit Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cumartesi günü deplasmanda Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Ümit Milli Takım, Türkiye'deki son çalışmasını yarın saat 17.00'de yine TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

23 Mart, Futbol, Arnavutluk, Spor
Kaynak: DHA



YORUMLAR