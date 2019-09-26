Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne?

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigara yasağının genişletileceğini belirterek şahsi araçlarda sigara içilmeyeceğini açıklamasının ardından trafik ekipleri harekete geçti. İlk cezalar dün itibariyle kesilmeye başladı ve en çok ceza Kocaeli'de kesildi. Kocaeli'de araçta sigara içtiği için 239 sürücü 36 bin 567 TL ceza ödedi. Yaşanan gelişmeye birçok sürücü tepki gösterdi. Çok sayıda sigara kullanıcısının eleştirdiği karar, Boyner Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ümit Nazlı Boyner tarafından da tepkiyle karşılandı.

İş kadını Ümit Nazlı Boyner, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

KİME NE?

"Sigara çok zararlı, ölümcül bir şey de özel arabada içene ceza ne demek? Daha nereye varacak bu iş? Özel araba eşittir özel alan. Kime ne? Sigaranın zararları ile ilgili toplumu eğitmeyi anlarım. Cezayı anlamadım, çözüm olduğunu da düşünmüyorum."

"KONU KİŞİSEL DEĞİL"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Boyner, "Soranlar oldu: Ben sigara kullanmıyorum, hatta içen arkadaşlara da bıraksınlar diye yalvarıyorum ama konu kişisel değil, özel alan tanımı ve cezanın bilinçlenme adına etkinliği!" ifadelerini kullandı.