Ümit Önal Türk Telekom CEO'su oldu! Ümit Önal kimdir, nereli?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Ümit Önal'ın Türk Telekom CEO'su olmasının ardından hayatı merak edilmeye başladı. Ümit Önal kariyeri, hayatı, biyografisi…

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İş adamı Önal, 1973 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubuna katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini 2015'e kadar üstlenen Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini yönetti.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI YAPTI

Türk Telekom ailesine 2016 yılının sonunda katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devraldı, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü.