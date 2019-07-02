02.07.2019 13:41
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"Ümit Özat hocamız görevinin başındadır"

"Ümit Özat hocamız görevinin başındadır"

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, teknik direktörleri Ümit Özat'ın görevden alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, teknik direktörleri Ümit Özat 'ın görevden alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Sancak, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetesinin internet sitesinde teknik direktörleri Ümit Özat'ın görevden alındığı şeklinde haber yer aldığını belirtti.
Ümit Özat'la yolların ayrıldığı yönündeki haberi yalanlayan Sancak, şunları kaydetti:
"Teknik direktörümüz Ümit Özat ile lig maçlarımız devam ederken, play-off maçları öncesinde yeni sözleşme imzalandığını ve 2019-2020 sezonunda takımımızın başında olacağını spor kamuoyuna duyurmuştuk. Ümit Özat hocamız görevinin başındadır. Bu tarz hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ediyoruz. Yeni sezonda birlik ve beraberlik içinde her şartta takımımıza destek olarak, şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Adana Demirspor ailesine zarar vermek isteyenlere fırsat tanımayalım."
Kaynak: AA
Adana Demirspor , Ümit Özat , Spor

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